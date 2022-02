El menor que mató a sus padres y su hermano en Elche estuvo varios días jugando a videojuegos tras el crimen

El periodista de Espejo Público Nacho Abad ha tenido acceso a la declaración del menor de 15 años que ha matado a sus padres y a su hermano de 10 años en Elche, Alicante. Este es su relato de los hechos:

"Los he matado a los 3: A papá, a mamá y a mi hermano. Papá fue el último. Vino de trabajar y yo estaba esperándole con la escopeta, le disparé. Cuando ya le había pegado dos tiros me dijo: ¿Qué estás haciendo. Me repitió: ¿Qué estás haciendo?. Le estuve esperando 4 ó 5 horas. Antes había disparado primero a mi madre".

El pasado martes, al regresar del colegio, su madre le regañó: "Me dijo que era un vago, que ya estaba bien y que me iba a quitar la consola. Subí a mi habitación, me puse a pensar y cogí la escopeta. Disparé dos veces a mi madre cuando estaba en la cocina. Un tiro por la espalda y luego la rematé. Mi hermano intentó escapar, pero salí detrás de él y lo cacé antes. Esperé a mi padre cuatro o cinco horas y le disparé al llegar. Me quedé sin saber qué hacer y decidí llevar los cuerpos al cobertizo".

¿Qué hizo el menor tras cometer el crimen?

Cuenta que tras esconder los cuerpos se dio una ducha, cenó y se pasó varios días jugando a videojuegos.

El parricida cogió el teléfono de la madre y comenzó a responder a los mensajes para que nadie sospechase de lo sucedido. Además, el menor se hizo pasar por una persona mayor y llamó al instituto diciendo que tenían Covid y que no iría a clase. Sus tías empiezan a sospechar y acuden a la vivienda familiar.

Allí, el joven confiesa los hechos y sus tías son las que llaman a la Guardia Civil.