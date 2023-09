Mantecón asegura que el Elche tiene una plantilla compensada y que no buscan jugadores en el paro

Sergio Mantecón ha aprovechado la presentación del último fichaje, Sergio Carreira, para hacer balance del mercado de de incorporaciones. El director deportivo ha destacado que hay "una plantilla compensada" y ha reconocido que faltó por llegar "un defensa central derecho".

Sobre la confección del equipo, Mantecón ha explicado que "el mercado ha estado abierto hasta casi cuatro jornadas del inicio de la competición" y que eso permitió la salida de jugadores importantes como Boyé o Milla: "La variabilidad es muy grande y debes estar abierto a cualquier entrada o salida. Estamos convencidos de que hay un equipo competitivo y que hemos estado alineados con las peticiones del entrenador. Hay margen de mejora importante con jugadores de nivel y competitivos y con la base que sigue del año anterior".

Quedan dos fichas libres, aunque la entidad no se plantea la opción de cubrirlas con nuevas incorporaciones: "Siempre que hay hueco, nunca vamos a cerrar la opción de que llegue algún jugador más. Lo que hay ni iguala ni mejor lo que tenemos en la plantilla. El pensamiento no es traer a nadie más hasta enero. Siempre hay opciones que aparecen, aunque no es la idea".