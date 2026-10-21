polideportivo

LA208 Triatlón Club de Elche cierra una temporada histórica

El equipo femenino asciende a la máxima categoría, los chicos se quedan cerca de subir y Los Arenales del Sol acoge el Campeonato de España

Felipe Canals

Elche |

'Sube con Ascensores Serki' LA208 Triatlón.

Ha sido una temporada de ensueño para LA208 Triatlón Club de Elche. El equipo femenino ha logrado el ascenso a Primera, por lo que el próximo curso competirá en la máxima categoría; los chicos han realizado un gran papel y han rozado también el ascenso; y el equipo cadete femenino ha logrado el bronce a nivel nacional.

A todos estos éxitos a nivel colectivo, se suma el Campeonato de España organizado por la entidad que acogió la pedanía de Los Arenales del Sol el pasado domingo 13 de septiembre. Elche se puso en el mapa y el impacto para la ciudad ilicitana fue muy importante.

Enrique Planelles, director técnico del club, ha pasado este miércoles por los micrófonos de Onda Cero en la sección 'Sube con Ascensores Serki'.

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