Juan Anguix, al banquillo de los acusados

Juan Anguix volverá a la Ciudad de la Justicia de Elche. Lo hará en vísperas de Navidad, el jueves 21 de diciembre, justo dentro de un mes, y no precisamente para señalar a la gestión de José Sepulcre durante sus años como dirigente, sino para responder a sus actuaciones durante los apenas 92 días que duró su presidencia al frente de la entidad franjiverde, como ha avanzado Alicante Plaza.

La cita judicial de Juan Anguix tendrá lugar en la sede en Elche de la sección 11 de la Audiencia Provincial de Alicante. Allí tendrá que responder a las preguntas de la Fiscalía y del Elche CF, que se ha personado en la causa, con relación a la acusación por un delito de administración desleal en grado de tentativa y apropiación indebida relacionado con sus actuaciones como presidente del club ilicitano tras el traspaso de Jonathas de Jesus, en el verano de 2015.

El polémico traspaso de Jonathas a la Real Sociedad

Tras aquella venta, Juan Anguix ordenó un traspaso desde la cuenta del Elche de 600.000 euros a la mercantil Eventos Petxina para cumplir con el 50% del ingreso neto que recibió el club por esa operación. El entonces director de la oficina de Caja Murcia donde Juan Anguix quiso realizar esa transacción impidió la operación en un momento en el que el Elche se tambaleaba en los despachos, descendiendo poco después a Segunda División por sus incumplimientos con la Agencia Tributaria y estuvo cerca de hacerlo a Segunda División B por el impago a la plantilla.

El administrador concursal Carlos Pérez apuntó al posible delito

El abogado Carlos Pérez Pomares, que cuando se produjo aquel traspaso aún no había sido nombrado administrador de la entidad, fue el que en el informe final del concurso de acreedores del Elche CF advirtió que lo sucedido con ese movimiento de Anguix podía ser constitutivo de delito, como recuerda Alicante Plaza. Así lo entendió la Fiscalía y el Elche CF se personó a continuación como acusación particular. El Ministerio Fiscal pide para Anguix una condena de once meses de prisión y una multa por la comisión de un delito de administración desleal en grado de tentativa.

Juan Anguix declaró por videollamada hace unas semanas en el juicio por la administración de las cuentas del Elche que se llevó a cabo contra José Sepulcre y Antonio Rocamora, evitando así su desfile por los juzgados. En ese caso, como testigo.

Pendiente de resolver el caso del pagaré trucho

Además del juicio por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida en grado de tentativa, queda por resolver el litigio relacionado con el conocido como 'pagaré trucho', en el que también está acusado junto a sus entonces compañeros de dirección en el Elche Ramón Villaverde y Jerónimo Lucas Prado, así como José María Garrido y Luis Sans, que también pudieron estar vinculados a aquella operación que demostró que aquel documento de pago era falso. Se les acusa a todos de un delito de falsedad de documento mercantil con un delito agravado de estafa en grado de tentativa.