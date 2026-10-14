Los hoteles de Elche consolidan en septiembre su crecimiento este año con una ocupación hotelera del 90 %

Los hoteles de Elche han dejado atrás un mes de septiembre en el que la tasa media de ocupación se ha cifrado en el 90 %, que es un registro que supera en medio punto porcentual el apuntado en el mismo mes de 2025.

Esa cifra de ocupación media hotelera ha llevado a septiembre de este año a convertirse en el mejor noveno mes de un año de la serie histórica en el municipio ilicitano.

También han batido récord histórico los precios medios de las habitaciones, que el pasado mes se situaron en una tarifa media de algo más de 91 euros por habitación, casi tres euros más que la contabilizada en septiembre del pasado año.

Sin embargo, desde la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, a pesar de ese incremento del precio medio de las habitaciones, la rentabilidad de los establecimientos de alojamiento del municipio esta “comprometida por el contexto inflacionario” actual porque, insiste la entidad, “implica mayores costes energéticos, salariales y en los suministros”.

El turista que ha visitado Elche en septiembre ha sido mayoritariamente de negocios (51 %) frente a los viajeros vacacionales, que se han situado en el 49 %.

Además, las mejores ocupaciones se han producido coincidiendo con los fines de semana y, en el apartado de origen de visitantes, los nacionales han sido mayoritarios, suponiendo el 57 %, mientras que los turistas internacionales han supuesto un 43 %.

Dentro de los turistas extranjeros han destacado los que tienen origen en Reino Unido, seguidos de los llegados de Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Irlanda o Suecia.