La gestión indirecta del área sanitaria del Hospital del Vinalopó de Elche no se prorroga automáticamente

La concesión administrativa de la gestión del departamento sanitario Elx-Crevillent, al frente del que está el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche, no se va a prorrogar de manera automática. El contrato con la sociedad Ribera Salud que está en vigor expira en junio del próximo año y la Conselleria de Sanidad ha comunicado a la entidad que la renovación de la concesión queda condicionada al cumplimiento de determinadas normas de verificación y coordinación, así como de distintos de criterios generales.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha confirmado que se ha remitido a la mercantil concesionaria el documento que recoge las normas de verificación en las que se especifican los criterios que condicionan la posibilidad de que el contrato se prorrogue. Según el conseller de Sanidad, estos criterios se centran en el cumplimiento con las liquidaciones y en la obligación de mantener niveles de calidad asistencial: “Si se cumplen las normas se prorrogará y si no se cumplen no se prorrogará y habrá una base jurídica de utilidad pública para asumir la gestión. Esto es trabajar por y para el ciudadano, y trabajar con criterios de eficacia y eficiencia”, ha apuntado el titular de la cartera autonómica de Sanidad que ha incidido en que “estamos apostando por el interés general; las decisiones en Sanidad no se toman por ideología, sino para salvaguardar el interés público, y eso es lo que estamos haciendo al condicionar la prórroga a criterios orientados a la calidad asistencial”.

Desde la Generalitat Valenciana se ha explicado que la jurisprudencia marcada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha fijado que la aprobación de las normas de verificación y coordinación no condiciona la decisión final de la Administración respecto a la prórroga del contrato de concesión. Esto es, el gobierno autonómico tiene que aprobar un año antes estas normas de verificación porque así lo contempla la ley de Contratos del Sector Publico para evitar una prórroga automática, “pero la aprobación de estas normas ni incluyen ni excluyen por sí mismas la mencionada prórroga”, según ha puntualizado el conseller de Sanidad.