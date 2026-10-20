La Generalitat saca a exposición pública el proyecto básico del último tramo de la Ronda Sur de Elche

La Generalitat Valenciana ha sacado a información pública el proyecto básico de construcción del último tramo de la Ronda Sur de Elche, que es un trámite en el marco del que los ciudadanos, administraciones y entidades pueden presentar alegaciones y observaciones de cara a la aprobación del proyecto definitivo.

Ese último tramo discurrirá a lo largo de 2,3 kilómetros de longitud y, cuando está finalizado, completará el trazado de la Ronda Sur, cerrándose por completo la circunvalación exterior de tráfico rodado en la ciudad.

El proyecto contempla la creación de dos calzadas con dos carriles por cada sentido de circulación, así como la construcción de nuevas rotondas. Entre ellas habrá una que dará acceso al Hospital Universitario del Vinalopó, con un ramal directo hacia el entorno del área de Urgencias del centro. También se reorganizarán los accesos y la circulación en el entorno hospitalario y se conectará la ronda con la N-340 y la red viaria existente.

Una vez que finalice ese periodo de información pública y se de resolución a las alegaciones que se reciban, la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Terrestre remitirá el expediente al órgano ambiental para continuar la evaluación ambiental ordinaria y obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.

Posteriormente, se podrá avanzar hacia la aprobación definitiva del proyecto básico y la redacción del proyecto de construcción, que son pasos que aún están pendientes para poder lanzar la ejecución de las obras.

Desde la Generalitat se ha destacado este martes que, en virtud del convenio suscrito en el año 2024 entre el gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Elche, la administración autonómica asume la redacción y aprobación de los proyectos, la tramitación de las autorizaciones sectoriales y la contratación, dirección y ejecución de las obras.

Por su parte, el Ayuntamiento ilicitano se encarga de obtener los terrenos necesarios mediante los correspondientes expedientes expropiatorios.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha valorado positivamente el avance en la tramitación de la finalización de la Ronda Sur y ha señalado que a principios del próximo año se podría estar en condiciones de licitar las obras.