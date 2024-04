Fernando García Fontanet ya es Hijo Adoptivo de Elche por su compromiso por la promoción de las costumbres ilicitanas

Fernando García Fontanet ya es Hijo Adoptivo de Elche. El nombramiento se ha celebrado esta semana en un emotivo acto que ha tenido como escenario el Salón de Plenos del Ayuntamiento y en el que se ha destacado su papel como embajador permanente del municipio ilicitano y su aportación a la proyección de la imagen exterior del mismo.

Fundador del Museo Escolar de Pusol, Fernando García Fontanet, ha recibido la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Elche a aquellos ilicitanos nacidos en otras ciudades con la que se reconoce sus méritos y cualidades. En su caso, se ha valorado su compromiso con la sociedad de Elche y su destacada contribución a la promoción de las costumbres del Camp d’Elx.

Fernando García Fontanet nació en Alicante, llegó a Elche con 14 años y, con tan sólo 25 años, fundó en 1969 el Museo Escolar de Pusol.

Desde el inicio del proyecto pedagógico que promovió, luchó por promocionarlo y engrandecerlo de tal forma que trascendió las fronteras locales hasta despertar el interés internacional. Así, en el año 2009, el Comité para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la Unesco lo incluyó en el Registro de Prácticas Ejemplares.

“Siempre me he sentido hijo de Elche, una ciudad que me acogió como un ilicitano más desde 1964 que llegué con mis padres y mis hermanos; aquí conocí a Lolita, mi mujer, mi compañera de vida, ilicitana por los cuatro costados, y con la que comparto mi amor incondicional por la historia y tradiciones de Elche, el Misteri, Cantó, el amor por la Mare Dèu y nuestra Semana Santa”, ha señalado Fernando García Montanet en el acto de recogida de una distinción que ha recibido “con humildad y orgullo”.

Reconocimientos anteriores, también de Onda Cero

Además, el nuevo Hijo Adoptivo de Elche ha recibido a lo largo de su trayectoria multitud de distinciones como la Medalla al Mérito Cultural de la Comunidad Valenciana, la Medalla de Plata del Bimil·lenari de la Ciutat d’Elx, el Premio Iberoamericano de Educación y Museos.

Asimismo, Onda Cero Elche le entregó el premio ‘Ilicitano en la Onda’ en la categoría de Cultura en el año 2008.