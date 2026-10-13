Un estudio de la UMH de Elche revela que la iniciativa emprendedor acrece en la Comunitat

Un estudio de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche apunta que la población de la Comunitat Valenciana que emprende presenta una tendencia al crecimiento.

Tomando como referencia la población implicada en iniciativas empresariales puestas en marcha con menos de tres años y medio de vida, el índice de emprendimientos el pasado año ha alcanzado el 9,1 %, frente al 8,2 % del año anterior.

Además, el informe pone de relieve que, en comparación con el conjunto de España, la Comunitat presenta registros superiores en las tres fases principales del proceso emprendedor: la intención de emprender se sitúa 1,6 puntos por encima de la media nacional; la actividad emprendedora reciente 1,3 puntos por encima; y la actividad consolidada 0,6 puntos por encima.

El estudio ha sido realizado por José María Gómez, Ignacio Mira y Jesús Martínez, miembros del equipo investigador del estudio y profesores de la UMH de Elche.

El perfil de personas implicadas en actividad emprendedora reciente presenta una distribución prácticamente equilibrada por sexo (un 49 % de mujeres y un 51 % de hombres) y una edad media de casi 39 años. El 35 % dispone de estudios universitarios y un 85% afirma haber recibido formación específica en creación y gestión empresarial.

La actividad continúa concentrándose principalmente en el sector servicios, que represente el 46 %.