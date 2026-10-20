Elda reconoce a Raquel Sánchez Silva como mujer Mejor Calzada de España 2026

La periodista y presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva ha sido elegida Mejor Calzada de España 2026, convirtiéndose en la vigésimo segunda mujer en recibir este reconocimiento.

La distinción será entregada en una gala que se celebrará el próximo 4 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Castelar de Elda.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha dado a conocer este martes el nombre de la premiada, cuya trayectoria profesional, proyección mediática y vinculación con el mundo de la moda y el diseño la convierten en una destacada embajadora del calzado femenino eldense.

El Premio Mejor Calzada de España es un nombramiento honorífico que distingue a mujeres de reconocido prestigio social y profesional. La galardonada asume, durante un año, el papel de embajadora del zapato femenino fabricado en Elda, contribuyendo a la difusión de la calidad, el diseño y la tradición de las firmas y artesanos zapateros locales.

Creado en el año 2000 con el impulso del cineasta Luis García Berlanga y el apoyo del Ayuntamiento de Elda y la Fundación Museo del Calzado, el premio ha reconocido a lo largo de más de dos décadas a mujeres de referencia en el ámbito cultural, artístico y mediático como Marta Sánchez, Paz Vega, Carmen Cervera, Nieves Álvarez, Laura Sánchez y Paula Vázquez, galardonada en la pasada edición.

La gala del próximo 4 de noviembre reunirá a personalidades del sector, representantes institucionales, medios de comunicación y ciudadanía en general. Como es tradición, la ceremonia concluirá con un cóctel en el Casino Eldense.

“Es una satisfacción contar este año con Raquel Sánchez Silva, una profesional con una trayectoria ampliamente reconocida y una especial vinculación con el mundo de la moda y el diseño, que nos ayudará a seguir dando visibilidad al talento y la calidad de nuestro calzado”, ha destacado Rubén Alfaro durante el anuncio de la premiada.

Además, el regidor eldense ha señalado que “esta edición queremos rendir un homenaje especial a las personas que hacen posible la industria del calzado, a esos profesionales que, con su esfuerzo, sus conocimientos y su experiencia, han convertido a Elda en un referente del calzado; porque detrás de cada zapato hay muchas manos y muchas historias que merecen ser reconocidas”.

Agradecimiento e ilusión de Sánchez Silva

Durante la rueda de prensa se ha proyectado un vídeo enviado por la propia Raquel Sánchez Silva en el que ha agradecido la concesión del Premio Mejor Calzada de España 2026: “Me hace muchísima ilusión”, ha señalado la periodista y presentadora que, además, ha trasladado su agradecimiento al Ayuntamiento de Elda y a la Fundación Museo del Calzado.

‘Voces que dejan huella’

La edición de este año, la gala de entrega del Premio Mejor Calzada de España se celebrará bajo el lema ‘Voces que dejan huella’, que es un concepto que busca poner en valor a las personas y los oficios que hacen posible la industria del calzado de Elda. La propuesta parte de la idea de que detrás de cada zapato hay una cadena de profesionales que aportan su conocimiento, creatividad y experiencia, y cuyo trabajo permanece en el producto final, aunque sus nombres no lleguen a conocerse.