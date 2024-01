El Elche viaja a Tenerife con nueve ausencias

El Elche afronta el largo viaje a Tenerife con sólo 18 futbolistas en su convocatoria, enfrentándose a un panorama complicado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Sebastián Beccacece, técnico franjiverde, enumera nueve ausencias por diversas razones, desde lesiones hasta negociaciones de salida en este mercado de enero. La noticia positiva pasa por la presencia de los fichajes Matías Dituro y Manu Nieto, los primeros refuerzos invernales. Ambos tienen opciones de ser titulares.

Las ausencias son importantes, aunque su incidencia no será notable con respecto al primer partido del año ante el Girona, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Por lesión no viajan Fidel Chaves, Josan Ferrández, Diego González, Álex Martín y Óscar Plano. La incertidumbre sobre el futuro de Lautaro Blanco y Raúl Guti, que negocian sus salidas con ofertas sobre la mesa, les ha dejado en Elche. La plantilla también tiene la baja por enfermedad del canterano Adam, un canterano, y la decisión de Beccacece de no considerar a Sergio León al nivel óptimo para competir.

La convocatoria de 18 futbolistas del Elche la forman el resto de disponibles:

Porteros: Miguel San Román y Matías Dituro.

Defensas: José Salinas, Mario Gaspar, Pedro Bigas, Carlos Clerc, Sergio Carreira y Javier Pamies.

Centrocampistas: John Chetauya, Tete Morente, Aleix Febas, Cristian Salvador, Nico Castro, Nico Fernández y Rodrigo Mendoza.

Delanteros: Manu Nieto, Mourad y Borja Garcés.

El Elche se ha desplazado en el día previa al encuentro y regresará nada más terminar el duelo en el Heliodoro Rodríguez López.