El Elche sigue a la espera de la confirmación de la UEFA para la licencia de Almirón

El Elche CF sigue a la espera de la decisión del Jira Panel de UEFA para poder inscribir a Jorge Almirón como entrenador del equipo. El técnico argentino compareció este pasado martes, vía telemática, ante el organismo europeo y con la presencia de representantes de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para explicar cómo fue su proceso de capacitación para obtener su carnet profesional y su experiencia en clubes de la máxima categoría.

La entidad franjiverde, según las fuentes consultadas anoche, confirmaron que todo había ido bien, según lo previsto, si bien advirtieron que todavía no tenían noticias oficiales ni de UEFA ni de la RFEF. Este miércoles, el club se mantiene a la espera de la decisión final dado que hay algunos técnicos de la comisión evaluadora que todavía no se han pronunciado.

La RFEF mantiene abierta la posibilidad de inscribir a tiempo a Jorge Almirón hasta esta tarde. Si la documentación no llega a tiempo, Jesús Muñoz será el encargado de volver a dirigir al Elche a pie de campo. El de Mota del Cuervo posee el título nacional y ejercerá de primero, mientras que el argentino Pablo Manusovich estará a su lado como segundo. El equipo ilicitano se mantiene optimista y espera que todo se resuelva de manera positiva. De lo contrario sería un serio contratiempo para el proyecto deportivo que ha iniciado este curso el propietario Christian Bragarnik.

Jorge Almirón es uno de los entrenadores más importantes de Sudamérica. Desde 2008 llega trabajando en clubes profesionales de Primera y Segunda División, con amplio bagaje en Argentina y México. En 2017 fue tricampeón con Lanús, coronándose como el preparador más laureado de la historia de este club, y en 2018 alcanzó la final de la Copa Libertadores. Esos dos años coincidieron con las ofertas que recibió para entrenar a Las Palmas y Celta, pero problemas con su licencia impidieron su estreno en España.

Ahora, tras dirigir en la máxima categoría durante los dos últimos años a Atlético Nacional, San Lorenzo de Almagro y Al-Shabab de Emiratos Árabes, ha cumplido con los cinco años de experiencia en la elite y no debería tener problemas. El Jira Panel de UEFA discute si el curso en San Lorenzo, que no fue completo, debe contarlo como experiencia, aunque un entrenador, cuando ficha por un club, se compromete para toda la temporada y luego no puede trabajar en otra entidad hasta que no finaliza ese campeonato. En breve, se espera una decisión definitiva.