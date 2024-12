Elche: Rashani, única baja para el derbi en Elda

El Elche se desplaza a Elda con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse en puestos de playoff. El cuadro franjiverde no se fía del mal momento del Eldense en el derbi. Los de Dani Ponz llegan tras sufrir una dolorosa derrota en El Plantío y sólo tienen un punto de margen sobre la zona de descenso.

Eder Sarabia ha confirmado la baja de Rashani para el duelo en el Nuevo Pepico Amat. Es la única ausencia con la que cuenta el conjunto ilicitano. Bambo Diaby está recuperado, mientas que Febas y Nico Fernández regresan tras cumplir sanción. Eso sí, el argentino sigue apercibido y una cartulina en Elda le privaría del choque ante el Racing de Santrander.

A pesar de jugar tres encuentros de Liga en apenas ocho días, Sarabia ha afirmado que no piensa más allá del partido contra el Eldense. El preparador vasco ha asegurado que están preparados "para distintos escenarios de partido" y ha añadido que el equipo azulgrana puede buscarles en la presión o esperar en bloque bajo para salir al contragolpe.

Sarabia ha incidido en la importancia que tendrán el balón parado y las segundas jugadas en el Nuevo Pepico Amat. Por ello, no descarta apostar por Sory o Mourad en punta de ataque. El bilbaíno no ha desvelado si Febas y Nico regresarán al once, pero todo apunta a que serán titulares en Elda.

El entrenador del Elche ha querido poner en valor el buen momento del cuadro franjiverde: "Hay un ambiente especial en el vestuario y todos pueden jugar si lo hacen bien". Sarabia prefiere ir paso a paso y sólo está centrado en ganar al Eldense de Dani Ponz.