El PP de Elche propone rescatar el impulso del polígono ‘Porta d’Elx’

El PP ha apostado este lunes por rescatar el proyecto de desarrollo del polígono industrial Porta d’Elx para dotar al municipio de mayores posibilidades de promoción económica y de empleo, atrayendo la implantación de empresas en la ciudad: “Tenemos que ponernos el objetivo de desbloquear la situación y acelerar los trámites para que Elche ofrezca a las empresas ese suelo industrial que tanto requieren para poder instalarse”, ha afirmado Pablo Ruz, presidente del PP de Elche que ha añadido que “eso permitiría abrir la propia naturaleza del tipo de empresa que Elche necesita, porque la reindustrialización, ahora mismo, es una necesidad no solamente económica sino social para el municipio de Elche”.

Ruz ha defendido que “ha llegado el momento de hablar y poner sobre la mesa la necesidad de desarrollar el Porta d´Elx, ese gran espacio industrial, de más de un millón y medio de metros cuadrados con los que cuenta nuestro municipio y que se ubica al norte de nuestro territorio”, al tiempo que ha añadido que “es esencial que seamos capaces de poner, cuanto antes, todos los mecanismos en marcha para que este desarrollo se produzca de la manera más ágil posible, por eso, hemos solicitado por escrito al Ayuntamiento que nos remita si en esta legislatura han hecho alguna actuación con el referido suelo ”.

Además, Ruz ha lamentado que “la ampliación del parque empresarial, dilatada en el tiempo por la dejadez del gobierno municipal de PSOE y Compromís, no va ser suficiente para completar las exigencias de aquellos que generan empleo y riqueza en Elche y sus pedanías”. Ha concluido que “Elche no puede seguir perdiendo oportunidades, no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras que las empresas se marchan a localidades vecinas para instalarse, tenemos que mirar al futuro con ambición e ilusión, tenemos que ofrecer las mejores oportunidades a los ilicitanos y eso pasa, únicamente, por un proyecto que lucha por atraer empresas a nuestra localidad”.