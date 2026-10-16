Elche pide que el 5 de abril de 2027 sea festivo aperturable y que Viernes Santo no lo sea

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha acordado en su reunión de la presente semana, celebrada este viernes, solicitar a la Conselleria de Comercio que el segundo 'lunes de mona' del próximo año, día 5 de abril (Semana Santa), sea festivo aperturable en sustitución del Viernes Santo, que se celebrará la jornada del 26 de marzo, que pasará a ser festivo.

Con ello, el calendario e festivos habilitados para la práctica comercial en Elche en 2027 quedaría de la siguiente manera:

3 de enero de 2027 – Domingo. Campaña de Reyes.

10 de enero de 2027 – Domingo. Rebajas de invierno.

29 de marzo de 2027 – Lunes de Pascua. Acumulación de festivos.

5 de abril de 2027 – Segundo lunes de Pascua. Acumulación de festivos.

2 de mayo de 2027 – Domingo. Acumulación de festivos.

27 de junio de 2027 – Domingo. Rebajas de verano.

10 de octubre de 2027 – Domingo. Acumulación de festivos.

1 de noviembre de 2027 – Lunes. Acumulación de festivos.

28 de noviembre de 2027 – Domingo. Campaña de Navidad.

6 de diciembre 2027 – Lunes. Acumulación de festivos. Campaña de Navidad.

19 de diciembre de 2027 – Domingo. Campaña de Navidad.

Colocación de marquesinas

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de mejora de la accesibilidad y colocación de marquesinas en paradas de la red del servicio urbano de autobús, en su Fase II.

Ese contrato fue adjudicado en febrero a la mercantil Involucra SL por un importe de 187.600 euros, con la previsión de finalización el 15 de octubre, pero la empresa solicitó la ampliación de 35 días debido al retraso en el suministro de las marquesinas por parte de su proveedor, el único de la zona, por problemas de fabricación tras el parón estival.

Según ha explicado Inma Mora, portavoz de la Junta de Gobierno Local, los servicios técnicos municipales han acreditado que esas circunstancias no eran imputables a la empresa adjudicataria, de modo que se ha accedido a esa ampliación del plazo hasta el 20 de noviembre y no supone ningún incremento del importe del contrato.

Además, se ha dado luz verde a solicitar a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública la reversión de la mutación demanial acordada en favor del IVASS de la parcela municipal sita en calle Tonico Sansano Mora, 17.

El objetivo es solicitar la devolución al Ayuntamiento de Elche de una parcela situada en la calle Tonico Sansano que se cedió a la Generalitat en marzo de 2018 para construir una residencia y un centro de día para personas con diversidad funcional del IVASS. La Generalitat aceptó la cesión en enero de 2019 y en julio de 2021, se amplió el plazo de ejecución en dos años, hasta el 25 de enero de 2026. Al no haberse cumplido el plazo ni la finalidad prevista en las condiciones de la cesión, el Ayuntamiento considera justificado recuperar la parcela.

Así, se solicita la tramitación del expediente para devolver la parcela al Ayuntamiento de Elche con el objetivo modificar el Plan General para destinarla a la creación de viviendas de alquiler dentro del Plan Casa Fácil.