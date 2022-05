El PP de Elche dice que Marga Antón ha reconocido ser “incompetente” para gestionar el área de Cultura y pide su “dimisión”

El PP de Elche ha exigido de nuevo este viernes la dimisión de la concejala de Cultura, Marga Antón (PSOE), que ha prestado declaración en los juzgados en el procedimiento abierto por las exhumaciones de la fosa común del Cementerio Viejo llevadas a cabo sin contrato.

Sergio Rodríguez, secretario general del PP de Elche, ha asegurado que en su declaración ante la juez, la edil ha afirmado que “no lee los contratos que le ponen encima de la mesa” y “ha culpado de todo lo ocurrido a los funcionarios municipales.”

El número dos del PP de Elche ha considerado que con ello Marga Antón “se ha declarado auto incompetente al no tener conocimientos del área que gestiona”.

“Antón ha entrado en innumerables contradicciones quedando de manifiesto que durante todo este tiempo ha estado mintiendo a los ilicitanos, a la prensa y a la oposición”, ha dicho el secretario general del PP ilicitano que ha añadido que “el sectarismo de la concejal llega hasta tal punto que se ha negado a contestar a todas las preguntas que el abogado del PP le ha realizado”.

“Exigimos la dimisión inmediata de la concejal porque no puede seguir ni un minuto más al frente de una concejalía una persona que se declara auto incompetente, que no tiene conocimientos del área que lleva y que no lee los contratos que le ponen encima de la mesa” ha concluido Sergio Rodríguez.