El PP de Crevillent critica que un año después de las elecciones municipales el tripartito sigue sin mostrar su pacto de gobierno

El PP de Crevillent ha exigido a Compromís, PSOE y L’Esquerra que hagan público el pacto que forjó la coalición mediante la que gobiernan en el municipio.

Pedro García Magro, concejal del Grupo Popular, ha criticado que transcurrido un año de la celebración de las elecciones municipales los crevillentinos continúan sin conocer el contenido de ese pacto de gobierno.

“Lo normal cuando se pacta un gobierno de coalición es hacer público el acuerdo alcanzado, algo que han hecho en municipios como Elche, Alicante o Murcia”, ha señalado el concejal del PP que ha añadido que “es increíble que por primera vez en la historia de Crevillent los ciudadanos no sepan cuáles son los proyectos que se van a llevar a cabo en la legislatura”. Pedro García Magro ha afirmado que los grupos políticos que integran el gobierno municipal “han tenido 12 meses” para hacer público el pacto de gobierno y, sin embargo, “cada vez que lo reclamábamos ponían una excusa distinta”. “La realidad es que o firmaron un documento en blanco repartiéndose los despachos y los sueldos o no quieren publicarlo para así no tener que justificar todo lo que incumplirán en estos años”, ha concluido el concejal del PP.