La Diputación de Alicante visibiliza con la Región de Murcia la unión para defender el trasvase Tajo-Segura

La provincia de Alicante y la Región de Murcia han unido fuerzas en la defensa del trasvase Tajo-Segura.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se reunió ayer domingo con el presidente del gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en un encuentro en el que también estuvieron presentes el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, y el vicepresidente de la entidad, Javier Berenguer, que también es presidente de Riegos de Levante, entidad que agrupa a 20.000 agricultores de la provincia de Alicante, muchos de ellos del Camp d’Elx, que se nutren del agua procedente de la cabecera del Tajo.

Reunión entre la Diputación de Alicante, regantes y el gobierno de la Región de Murcia. | Diputación de Alicante

Carlos Mazón rechazó que existan "razones ambientales, económicas o de aprovechamiento" que "justifiquen el fin de las transferencias de agua del Tajo al Segura". Insistió en que "gracias a esta infraestructura se riegan más de 40 millones de árboles y que el coste energético es cuatro veces inferior a la desalinización masiva” que, según insistió, “quiere imponer la demagogia gubernamental".

Tras recordar que en España hay 15 trasvases más, además del Tajo-Segura, que, dijo, no generan ninguna controversia, consideró que la oposición al trasvase es “ideológica”. Mazón exigió al presidente de la Generalitat a actuar en defensa del trasvase Tajo-Segura: “Le digo a Ximo Puig que ya no valen medias tintas, ni estar unos días sí y otros no, y que no le falte tiempo para subir a Cataluña a pactar con el Gobierno independentista”, afirmó Mazón tras el encuentro que lamentó que Ximo Puig no tenga “ni siquiera ni un minuto para venir a la comunidad vecina del sur a defender a tu propia comunidad, de la que forma parte la provincia de Alicante”.

“Parece que hay dos varas de medir con respecto a los trasvases. No hay un debate sobre los trasvases en España, no hay un debate sobre si son o no buenos, no hay disyuntiva entre la conveniencia o no de los trasvases, lo que hay es una disyuntiva entre ayudar o no al Levante español, que no tiene nada que ver con la retórica de los trasvases”, ha concluido el presidente de la Diputación de Alicante.