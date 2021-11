El derecho a cambiar

Cada año tengo un debate recurrente en clase con los alumnos, el de cómo Google nos niega el derecho al olvido. A olvidarnos de lo que ya no nos representa, de esa imagen o frase que no nos hace justicia. Y como no podemos llamar a Google y decirle “oiga por favor, deje de mostrar eso, que yo ya no soy así”, la solución siempre es la misma: ser proactivo y hacer cosas nuevas para que el buscador las enseñe. No basta con ser alguien diferente, tienes que demostrar a Google que ya lo eres.

Les digo que el currículum de papel, el de las habilidades que dices que tienes, ese está bien. Pero ya casi nunca nos lo piden. No recuerdo la última empresa que me pidió un currículum de papel de un alumno de periodismo. Pero sí recuerdo lo que siempre me piden: su huella digital. Cómo escriben en sus redes, cómo hablan en sus vídeos. No es el currículum de las cosas que dices que sabes, sino el de las cosas que enseñas que sabes hacer. ¿Sabes inglés? Muy bien, enséñame ese canal de Youtube con tus últimas entrevistas. ¿Editas vídeo? A ver qué haces en Instagram y Tik Tok.

Y en este punto es donde se marca la diferencia, porque hacer cosas nuevas es difícil. De hecho, el simple hecho de hacer cosas es muy difícil. Mira a los futbolistas, por ejemplo, después de cada derrota semanal el mismo juramento. Que si el grupo está fuerte, que los resultados vendrán, que los errores no se pueden repetir… y siete días después sobre el verde, la misma canción o una muy parecida.

Y con los entrenadores es aún peor. Ver cambiar a un alumno o a un futbolista es bastante común. Pero a un entrenador, no tanto. Sin irnos más lejos, si uno buscase en Google a Fran Escribá, vería que sigue siendo el mismo entrenador que tuvo el Elche de 2012 a 2015. El mismo que entrenó al Getafe (2015-2016), que lideró el Villarreal (2016-2017) y que estuvo en el Celta (2019). Para ser un técnico relativamente joven, su trayectoria en Primera ya es dilatada, lo cual para un equipo como el Elche debería ser una garantía.

El pequeño problema viene en esta segunda etapa en Elche, donde hay ganas de olvidar el sufrimiento del año pasado y de hacer cosas nuevas. De hecho, parece que hay equipo para hacer cosas diferentes. O cuando menos para generar más peligro a los de tu presunta liga. Si quitas la nebulosa mediática de partidos como el Real Madrid, te queda que ante Rayo Vallecano, Alavés y Real Mallorca has sumado un punto.

Todos tenemos derecho a cambiar, no importa lo que diga Google de nuestro pasado. Y si pueden cambiar las personas. ¿No pueden cambiar también los entrenadores? No sabemos qué quiere ser Escribá de mayor, pero sea lo que sea, lo que está claro es que donde mejor puede serlo es en Elche. Ojalá, porque se acerca el invierno y fuera del Martínez Valero hace mucho frío.

José Manuel Noguera es profesor de Periodismo en la UCAM