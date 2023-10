Danila So Delgado brilla en su debut oficial con las Guerreras

Danila So Delgado y Nicole Morales, jugadoras del Atticgo CBM Elche, siguen concentradas con las Guerreras en este parón por compromisos internacionales. Tras el cómodo triunfo (47-14) frente a Lituania en Benidorm en el primer encuentro clasificatorio para el Europeo de Hungría, Suiza y Austria, la Selección Española afronta este sábado una nueva cita ante Azerbaiyán. La competición en la Liga Guerreras Iberdrola no volverá hasta el próximo fin de semana.

So Delgado no olvidará nunca el duelo contra Lituania, puesto que supuso su debut oficial con las Guerreras. La jugadora del conjunto ilicitano anotó dos goles en la segunda mitad y dejó destellos de su juego. La lateral izquierdo del Club Balonmano Elche ya había debutado en partido amistoso con España en la doble cita frente a Rumanía en julio, pero el choque del pasado miércoles quedará para siempre en su recuerdo. "Me siento muy arropada y estoy contenta por los dos goles", aseguró tras el choque.

Nicole Morales, la otra jugadora del CBM Elche en la concentración a las órdenes del seleccionador Ambros Martín, tendrá que seguir esperando para debutar oficialmente con España. La catalana espera tener su oportunidad este fin de semana en Bakú. Más allá de estos encuentros clasificatorios para el Europeo, tanto Danila So Delgado como Nicole Morales tienen la mirada puesta en el Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia, que comenzará el 29 de noviembre. Las dos integrantes del CBM Elche, además de Clara Gascó, han entrado en la prelista de 35 jugadoras de las Guerreras y sueñan con pasar el corte para estar presentes en la cita continental.

El sénior masculino del CBM Elche no descansa

El Atticgo CBM Elche de Sergio Belda buscará este sábado su segundo triunfo de la temporada. El sénior masculino de la entidad ilicitana se mide a domicilio al CBM MN Torrevieja con el objetivo de lograr la primera victoria del curso lejos del Esperanza Lag. Los franjiverdes se sitúan en décima posición y, tras un arranque dubitativo pero con buenas sensaciones, quieren enderezar el rumbo para ir escalando posiciones.