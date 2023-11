Convención Anual de Oh my Cut! de Elche: innovación y compromiso con el futuro

Oh my Cut!, reconocida cadena de salones de belleza de Elche, ha celebrado recientemente su convención anual en Madrid, reuniendo a franquiciados, equipos de sus centros propios a nivel nacional, socios clave, dirección y el consejo de administración de ALZIS, su grupo empresarial matriz.

Durante el evento, la empresa ilicitana ha presentado desde el renovado aspecto de su imagen a la mejora significativa en la calidad de sus servicios.

Esta evolución se fundamenta en una estrategia comercial más sólida, junto con la inclusión de nuevos colaboradores como María Galland París, que garantiza una oferta exclusiva en el mercado, además del rediseño de Heller Hair Creations, la marca propia de productos que constituye un pilar esencial en su estrategia de diferenciación.

Además, se ha anunciado la digitalización de protocolos, un enfoque continuo en la innovación y el fortalecimiento de una política de responsabilidad social y sostenibilidad, priorizando la experiencia del cliente y el beneficio de los sistemas.

Reconocimiento y Galardones

La jornada ha congregado a más de 150 profesionales, destacando la presencia de Vicente Coves, CEO de Oh my Cut!; Suni Coves, directora del Departamento Jurídico de Alzis; y Mónica Pérez, directora general de Oh my Cut!, que han respaldado el evento.

Convención Anual de Oh my Cut! | Onda Cero Elche

El acto ha sido un tributo a la creatividad, el arte y el compromiso laboral de los equipos. Varios dúos de estilistas compitieron en la creación de looks inspiradores, con la oportunidad de ganar formación avanzada en SIËRO Hair Studio (Madrid). Además, se ha reconocido el esfuerzo y los logros alcanzados, destacando premios como el de Mejor Estilista del año, Mejor Estilista de Color y Mejor Salón del año (Zurbano, Madrid), subrayando el enfoque en la satisfacción del cliente y el trabajo excepcional del equipo.

Mirando hacia el Futuro: Tendencias y Compromisos

La jornada culminó con un emocionante desfile de modelos, presentando las tendencias más destacadas del sector para la próxima temporada 2023-2024. Esta apuesta por la innovación y la sostenibilidad se refleja en la inclusión de materiales reciclables en las nuevas líneas de producto y embalaje de Heller Hair Creations. Además, se enfatizó el compromiso con la circularidad en los procesos, la diversidad y la inclusión, fundamentales para la autenticidad de la marca Oh my Cut!.

Convención Anual de Oh my Cut! | Onda Cero Elche

Oh my Cut! continúa consolidándose como un referente nacional en el sector de la peluquería y belleza, evidenciando su compromiso con la excelencia y la vanguardia en la industria.