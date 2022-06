El concejal no adscrito de Elche propone crear un Tribunal Económico Administrativo Municipal

El pleno municipal del Ayuntamiento de Elche va a abordar en su sesión ordinaria de este mes de junio la propuesta de crear un Tribunal Económico Administrativo Municipal. Lo va a hacer a raíz de una propuesta del concejal no adscrito Eduardo García-Ontiveros, que ha quedado plasmada en una moción.

García-Ontiveros ha explicado que ese órgano tiene como función resolver las reclamaciones de los ciudadanos sobre temas de impuestos municipales, liquidaciones e inspecciones de tributos que sean competencia del Ayuntamiento de Elche.

El concejal no adscrito ha asegurado que disponer de ese tribunal es, en virtud de la Ley de Bases de Régimen Local, una premisa legal en los municipios catalogados de gran población, como es el caso de Elche. Sin embargo, ha añadido, desde hace más de 17 años se está incumpliendo esa situación normativa: “La importancia de tener este tribunal en Elche no es baladí, ya que se está impidiendo a los ilicitanos poder recurrir a un órgano administrativo municipal más, afectando directamente a las reclamaciones que pueden presentar estos ante el propio ayuntamiento, siendo obligados a acudir a los tribunales para poder defender sus posiciones al existir esta instancia municipal”, ha defendido Eduardo García-Ontiveros que ha concluido que la inexistencia del órgano cuya creación propone provoca que cualquier ciudadano “que no está de acuerdo con cuestiones referentes a impuestos o tasas municipales” ve “vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva, es decir, el derecho de toda persona a invocar la actividad de los órganos judiciales, en defensa de sus intereses legítimos”.