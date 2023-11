Compromís reclamará con mociones en Elche y Crevillent la gestión pública a partir 2025 del Hospital Universitario del Vinalopó

Compromís ha avanzado este miércoles que va a lanzar una ofensiva política en los ayuntamientos de Elche y Crevillent contra la intención de la Conselleria de Sanidad de mantener la gestión indirecta del departamento de sanitario Elx-Crevillent, en manos actualmente del grupo sanitario Ribera.

Esa área de salud está encabezada por el Hospital Universitario del Vinalopó desde el año 2010, año de inauguración del centro y de creación del departamento sanitario. La concesión administrativa de esa gestión expira en el año 2025 y desde Compromís se reclama que se desista en prorrogarla, revertiendo esa gestión al sistema pública de sanidad

Esther Díez, portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, ha defendido que la ciudad ilicitan y Crevillent “no pueden ser las únicas ciudades valencianas que no tengan una sanidad 100% pública y ha denunciado que parte de la población de Elche esté segregada del servicio íntegramente público que sí disfruta la otra parte de la población ilicitana”.

Por su parte, Marcelino Giménez, portavoz adjunto de Compromís per Crevillent, que tiene grupo municipal en el ayuntamiento con L’Esquerra y Esquerra Unida, ha señalado que “no puede ser que tengamos una rotación de médicos tan grande, con pacientes que han cambiado de médico de cabecera en el centro de salud tres veces en seis meses; o que el 70% de estos médicos no tengan el MIR o la especialidad de familia”. “En Crevillent queremos ser pacientes no clientes”, ha concluido Giménez.

Los portavoces de Compromís en Elche y Crevillent han realizado esas declaraciones en una comparecencia en la que también han participado Aitana Mas, portavoz adjunta del grupo parlamentario de Compromís en Les Corts, y Carles Esteve, portavoz de Sanidad de la coalición en el Parlamento autonómico.

La gestión seguirá siendo indirecta

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que también ha estado en Elche este miércoles ha reiterado la intención del gobierno valenciano de prorrogar más allá de 2025 la concesión administrativa para la gestión del área de salud Elx-Crevillent. Ha afirmado que la conselleria “sólo funciona con criterios de eficacia y eficiencia”, ha añadido que el Hospital Universitario del Vinalopó “funciona bastante bien” y ha concluido que “si sigue funcionando como hasta ahora” seguirá gestionado por el grupo Ribera porque “los ciudadanos están contentos y los indicadores” de gestión de los que se disponen “son satisfactorios”.