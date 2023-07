Compromís presenta una moción para crear una red de refugios climáticos en Elche

El grupo de Compromís per Elx presentara en el pleno ordinario de julio una segunda moción para crear una red de refugios climáticos en la localidad ilicitana. El objetivo es garantizar la seguridad térmica de la población que no disponga de aire acondicionado o que no pueda hacer frente a una factura de la luz elevada.

En pleno pico de la tercera ola de calor de verano Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx, ha recordado que el verano pasado en la provincia alicantina se registraron 239 muertes a causa de las altas temperaturas, según uno de los estudios del Instituto de Salud Carles III.

Esther Díez ha propuesto que se habiliten espacios que dispongan de herramientas como un punto de agua, servicios, y que se abra los siete días de la semana. Por otro lado, en los espacios exteriores seria contar con zonas de sombra, puntos de agua, mobiliario urbano y renaturalización urbana.

Otro de los espacios que se debe habilitar, según Díez son los patios de los colegios, ya que han sido diseñados hace varias décadas y ahora necesitan este tipo de acciones.

Asimismo, la portavoz Díez añade que el ayuntamiento debería poner en marcha las políticas necesarias para combatir esta crisis sanitaria y garantizar que la ciudad sea saludable y verde.