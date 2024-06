Compromís urge exigir al Consell la ejecución de la nueva depuradora de Algorós de Elche

El grupo municipal de Compromís per Elx va a instar al Ayuntamiento de Elche a requerir a la Conselleria de Medio Ambiente la licitación inmediata de la construcción de la nueva depuradora de Algorós que se proyectó en el pasado mandato, con gobierno autonómico de PSOE y Compromís.

Para ello, ha elevado una Moción para su debate y votación en el pleno municipal de este mes de junio en la que se recuerda que, en el año 2021, la entonces consellera Mireia Mollà anunció una inversión de 50 millones de euros para esa nueva infraestructura, diseñada para dar solución a los problemas de la actual depuradora, “que está desfasada en lo que respecta al tratamiento y reutilización de las aguas y que genera malos olores en las pedanías y barrios del entorno”, según ha recalcado Esther Díez, portavoz de Compromís pe Elx: “De hecho, la redacción del proyecto se adjudicó en 2022 y en una respuesta parlamentaria la propia conselleria reconoció que el trabajo le había sido entregado en julio de 2023, por lo que no entendemos a qué se debe que haya pasado un año con este proyecto paralizado y sin que la Generalitat Valenciana haya dado ninguna información al respecto”, ha afirmado Díez.

La portavoz municipal de Compromís per Elx ha incidido en que “tampoco entendemos que el alcalde, Pablo Ruz, que nos tiene acostumbrados a tantos anuncios, aunque luego no tomen forma, no haya demandado a la conselleria rapidez a la hora de ejecutar un trabajo que ya estaba muy avanzado por parte del anterior Govern del Botànic”.

Para la coalición política es “imprescindible que la Corporación en su conjunto se pronuncie ante esa desidia del gobierno valenciano y colectivamente le exijamos a su presidente Carlos Mazón dar prioridad a esta actuación”.

Esther Díez ha incidido en que “la nueva depuradora incluye los sistemas más modernos que permiten reutilizar la totalidad de las aguas, además reducen hasta un 45 % los contaminantes atmosféricos, es sostenible desde el punto de vista energético porque incorpora una planta fotovoltaica y garantiza la integración paisajística con lo que mejora el tramo sur del río Vinalopó”.