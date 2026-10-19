en la tercera jornada

El Club Voleibol Elche conquista su primer triunfo en Superliga 2

El equipo ilicitano se impone por la vía rápida en casa al Mintonette Almería

Felipe Canals

Elche |

El Club Voleibol Elche conquista su primer triunfo en Superliga 2.
El Club Voleibol Elche conquista su primer triunfo en Superliga 2. | CV Elche

El Club Voleibol Elche ya tiene en el bolsillo su primera victoria del curso en Superliga Masculina 2. Los ilicitanos se impusieron con contundencia al Mintonette Almería en el Pabellón Sara Marín y María Díez. Los tres parciales cayeron del lado franjiverde.

El primer set fue del CV Elche desde el principio. Los andaluces tuvieron una especie de arreón en el segundo y tercer parcial, pero el conjunto ilicitano sacó coraje para remontar y que los puntos se quedasen en Elche.

El pabellón volvió a vivir un gran ambiente en el segundo partido en casa del Club Voleibol Elche. El objetivo es la permanencia tras regresar dos décadas después a una categoría profesional.

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