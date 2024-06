Christian Bragarnik, propietario del Elche CF, ha ofrecido este jueves una extensa rueda de prensa para desmenuzar, paso por paso, el balance de la temporada que ahora finaliza. El empresario argentino ha asumido su responsabilidad por no haber podido conseguir el sueño del ascenso a Primera División. Sin embargo, se ha mostrado con fuerzas para rearmar el proyecto, corregir errores y reconducir al equipo a los puestos altos de la tabla de cara a la próxima temporada.

La comparecencia de los medios de comunicación de Christian Bragarnik se ha extendido durante una hora y 37 minutos. En su primera intervención, de 47 minutos, detalló el camino recorrido durante la campaña 2023/24 que ahora toca a su fin. Tras esta alocución atendió a todas las preguntas de los medios de comunicación. Y antes de darla por finalizada por parte del responsable de prensa, quiso mandar un mensaje de duelo y de afecto para la familia de José Lemme, histórico presidente de Defensa y Justicia, cuya muerte conoció minutos antes de comparecer ante la prensa ilicitana.

Christian Bragarnik llora la muerte de José Lemme, histórico presidente de Defensa y Justicia | Elche CF

Christian Bragarnik, entre lágrimas

Christian Bragarnik, visiblemente emocionado, expresó su sentimiento hacia la familia y los seguidores de El Halcón: “Acaba de fallecer el histórico presidente de Defensa y Justicia, que es alguien que me formó mucho y del que aprendí mucho. Sé que no es el lugar y que para ustedes (la prensa local) igual no representa, pero fue una persona que para mí fue muy importante en mi vida. Quiero mandar mucha fuerza a su familia y decirle que vamos a seguir su camino. Es alguien que como dirigente sumó más de 30 años en el fútbol argentino, donde ha mostrado toda su capacidad y valores. Es algo que ha pasado justo antes de la conferencia de prensa y el director general (Pedro Schinocca) me habló de suspenderla, pero he querido hablar y en el final mandar este mensaje porque merece nuestro reconocimiento por todo lo que ha hecho”.

Durante la presidencia de José Lemme en Defensa y Justicia, con Christian Bragarnik como asesor del área deportiva y Sebastián Beccacece en el banquillo, el club argentino logró la Copa Sudamericana en 2021. Fue máximo dirigente durante 28 años, entre 1993 y 2021, culminando su gerencia como ese título continental, antes de ceder el puesto a su hijo Diego. La directiva de Defensa y Justicia decidió por unanimidad, en 2023, rebautizar la ciudad deportiva del club con el nombre de 'Predio José Lemme', un orgullo que el directivo pudo celebrar en vida.