El CEU de Elche necesita una cuarta sede en el plazo de cuatro años máximo

Las Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche ha inaugurado este jueves el curso académico 2026-2027. Lo ha hecho con un acto académico en el Gran Teatro y contando este curso con 2.500 estudiantes, de los que alrededor del 25 % son de fuera de Elche.

Una de las novedades del curso es la implantación del Grado de Medicina con 53 estudiantes y el crecimiento de la cartera de titulaciones que ofrece la universidad ilicitana en su campus de Elche va a provocar que, a medio plazo, crezca en al menos un nuevo edificio.

La búsqueda del mismo está en marcha y tendrá las mismas características que los tres con los que la universidad cuenta en la actualidad: la sede de la calle Carmelitas, la de San José, antiguos juzgados, y la más reciente del antiguo Cine Capitolio.

Con ello, el nuevo edificio estará emplazado en plena trama urbana, posiblemente en el entorno del centro de la ciudad.

Las negociones están avanzadas con un inmueble del que no se quiere desvelar aún nada, pero del que, Higinio Marín, rector de la universidad, ha afirmado hoy que tendrá que estar comprado y reformado para ser universidad antes de tres o cuatro años como máximo.

“Queremos formar muy bien a los estudiantes que quieren ser médicos y queremos, además, que salgan con el sello CEU”, ha afirmado Marín, que ha relacionado esa identidad con el humanismo médico y la atención integral al paciente.

El Rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha defendido una enseñanza que combine la preparación científica con una concepción de la Medicina centrada en la persona, el cuidado del enfermo y la sensibilidad ante el sufrimiento.

Además, ha destacado las posibilidades de formación práctica que ofrece el sistema sanitario público y privado de la provincia de Alicante y de la Comunitat Valenciana, como complemento fundamental del aprendizaje universitario.