CCOO pide que se rescinda la concesión de la gestión de la residencia pública de la tercera edad de Altabix de Elche

No cesan las denuncias en torno a la falta de recursos en la residencia de la tercera edad de Altabix, servicio público adscrito a la Conselleria de Políticas Inclusivas, cuya gestión está externalizada.

Viene reiterándose desde hace meses por parte de los familiares de sus residentes y este jueves ha sido el sindicato CCOO el que, una vez más, ha denunciado públicamente la falta de personal.

Por medio de un comunicado, el sindicato ha criticado que no se están cubriendo las bajas laborales de las auxiliares de enfermería por lo que la carga de trabajo aumenta para las que están trabajando.

Además, CCOO asegura que “hay personal doblando jornadas” lo que se considera desde el sindicato como “inaceptable” en un trabajo “que requiere esfuerzo y dedicación”. El sindicato insiste en que “por esa falta de personal no hay servicio de enfermería por las noches” y añade que “la falta de personal por situaciones de Incapacidad Temporal, por haberse contagiado de covid y por el déficit de personal estructural, hace que la situación del conjunto de la plantilla sea insostenible para poder llevar a cabo su trabajo en condiciones” optimas, teniendo que desarrollarlo “con sobrecarga” y “llevando a cabo tareas que no son de su responsabilidad y ante esto no encuentran receptividad por parte de la empresa a la situación que están padeciendo”.

El sindicato ha exigido a la Conselleria de Políticas Inclusivas la adopción de medidas “contundentes”, sugiriendo incluso “rescindir el contrato” con la empresa concesionaria que gestiona el servicio, con todo “lo que ello conlleve” esa situación.