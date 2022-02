Francisco Rodríguez, entrenador del Elche, se ha mostrado muy satisfecho por cómo se ha reforzado su plantilla en el mercado de invierno y no lamenta las bajas de los delanteros Lucas Pérez y Benedetto. Pero si algo le deja contento es la continuidad de su máximo goleador, Lucas Boyé: "Boyé es un puto animal de trabajo y de querer, de los que arrastra al compañero".

La cláusula de rescisión de 25 millones de euros queda como una barrera asequible para el verano, aunque de momento le mantiene en la plantilla. Para Francisco es una gran noticia: "No me gusta individualizar, pero la plantilla sabe que Boyé es un jugador muy importante. Claro que me está sorprendiendo su rendimiento. Es un puto animal de trabajo y de querer, por eso arrastra al compañero a que lo haga. Es un futbolista importantísimo y estamos muy contentos de que siga en el Elche".