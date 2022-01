El Atlético de Madrid piensa en Lucas Boyé como sustituto de Luis Suárez.

Lucas Boyé se ha convertido en el delantero de moda. Sus grandes actuaciones con el Elche, con los siete goles que ha marcado en los 17 jornadas que ha disputado esta campaña en Primera División, le han colocado en el escaparate del fútbol internacional. En España ya son varios clubes los que le tienen en el punto de mira. Y el último que se ha sumado con fuerza al interés por el nueve franjiverde es el Atlético de Madrid.

El equipo del Cholo Simeone busca delantero para la próxima temporada. Lucas Boyé gusta mucho en la secretaría técnica del Atleti y su precio no va a variar porque todos los interesados ya saben que el Elche no se baja de su cláusula: 25 millones de euros. Boyé vale lo mismo ahora que en verano, siempre que el equipo ilicitano siga en la máxima categoría (en Segunda, 15 millones). Y el club presidido por Enrique Cerezo no quiere quedarse atrás en la carrera por el goleador del Elche.

Lucas Boyé, que se ha perdido cinco jornadas esta temporada por culpa de una lesión en el tobillo y por el COVID, es el jugador franquicia del Elche. Es un '9' extraordinario. En lo físico, perfecto para el juego de espaldas y muy hábil para aguantar el balón, sin la necesidad de la calidad de la asistencia. Curiosamente, es más fiable en controles imposibles que en una descarga fácil al primer toque. Cuenta con un regate muy bueno en carrera, chut potente con ambas piernas, bien de cabeza y fantástico en la presión a los centrales. Además, está evidenciando un destacado acierto goleador en un equipo que no brilla por la gran cantidad de ocasiones que genera.

Christian Bragarnik mejoró el contrato de Lucas Boyé a principios de temporada consciente de lo que tenía entre manos. Suya fue la apuesta para quedárselo en propiedad, tras conseguir una primera cesión del Torino. Lo compró por poco más de dos millones de euros y ahora puede venderlo por 25 millones. La intención del propietario del Elche es quedárselo, al menos, hasta final de temporada para certificar la permanencia. A partir de ahí, nada puede hacer para frenar que otro equipo pague su cláusula. ni siquiera puede impedirlo en estos momentos, a seis días de que el mercado baje su persiana.

El Atlético de Madrid no tiene previsto renovar el contrato del uruguayo Luis Suárez y ya busca delantero para la próxima campaña. Y Boyé es el gran objetivo. La duda es si hacerlo ahora o esperar a final de temporada, previo acuerdo con el futbolista, por si los franjiverdes no mantuviesen la categoría y la cláusula bajase. En ese caso, el Elche sí mantendría a su puntal en propiedad para pelear por la salvación hasta final de curso.

Barça y Sevilla también le quieren

El Barcelona fue uno de los primeros 'grandes' que sondeó la situación de Lucas Boyé para encontrarse con la negativa del Elche a negociar a la baja o de arreglar una cesión con opción de compra. En Can Barça no hay liquidez para afrontar, en estos momentos, este importante desembolso.

El Sevilla es otro de los equipos que ha deslizado interés, pero los 25 millones de euros es una cifra importante ahora mismo para sus arcas. También lo hizo el Bolonia desde Italia, sin que el tema llegara a mayores.