Beccacece recupera a su once de gala en el Elche

La plantilla del Elche CF regresará este martes a los entrenamientos, después de dos días de descanso, para comenzar a preparar su próximo encuentro en el estadio La Romareda, donde se medirá al Real Zaragoza. Después de tres derrotas consecutivas, la buena noticia para Sebastián Beccacece es que recupera a piezas importantes, sobre todo en defensa, y tendrá donde elegir para armar su mejor once en la próxima jornada de Liga.

Durante las tres últimas jornadas, Beccacece ha tenido que realizar cambios en su once debido, principalmente, a las sanciones por acumulación de amonestaciones. En el Ciutat de València no pudo contar con Nico Fernández. El equipo llegó a adelantarse 0-2 en el marcador, pero la lesión de Pedro Bigas, en el primer tiempo, condicionó el esquema defensivo para terminar encajando tres goles en los últimos 25 minutos.

A la semana siguiente, Bigas volvió al once del que se cayó Mario Gaspar por sanción. José Salinas fue la novedad en esa línea. Beccacece le sustituyó en el descanso y ya no jugó ante el Real Oviedo. Y ante los ovetenses perdió, de una tacada, a Pedro Bigas y Josan Ferrández por sanción. Carreira regresó al lateral derecho, Mario Gaspar fue titular y el técnico sorprendió con la apuesta de salida por el extremo del filial Rafa Núñez.

Ahora todas las piezas vuelven a estar disponibles, a excepción del lesionado Óscar Plano, que cada vez está mejor de su grave lesión en el tobillo, y el técnico podría encomendarse a su once de gala esta semana. En defensa, con los tres centrales habituales: Mario Gaspar, Pedro Bigas y Carlos Clerc. Para la banda derecha, donde estuvo Carreira ante el Real Oviedo, recupera a Josan y en la izquierda seguirá Tete Morente. John Chetauya podría volver al pivote, posición en la que mejor ha rendido esta temporada.

Para los otros cuatro puestos, los dos Nicos tienen un puesto asegurado. Rodrigo Mendoza, Arnau Puigmal y Sergio Bermejo, en su regreso a La Romareda, aspiran a otro puesto. El canterano sólo ha sido titular en uno de los últimos encuentros: salió en el 37' ante el Albacete en casa, con el marcador en contra (0-1); fue sustituido en el descanso del Ciutat (1-0); y no fue de la partida ante Racing Club de Ferrol y Real Oviedo. Arnau y Bermejo no han terminado de consolidarse en el once.

Y la duda queda ahora en el ataque. Mourad estuvo negado ante el Real Oviedo, sin ocasiones ni incidencia en el juego más allá de la pelea. Beccacece le sustituyó en el descanso para dar entrada a Borja Garcés. La otra opción es Manu Nieto. Podría haber variación arriba o bien el técnico podría continuar contando con Mourad para recuperar el once que tan buenos resultados le dio durante el principio del año 2024.