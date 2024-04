Rafa Núñez se estrena como titular en el Elche

A Sebastián Beccacece no le tiembla el pulso a la hora de hacer cambios y este viernes, ante el Real Oviedo, ha sorprendido con la apuesta que ha hecho en el once titular con la presencia del canterano Rafa Núñez. El futbolista internacional con la República Dominicana, rival de España en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, ha sido la gran novedad en la alineación inicial.

Rafa Núñez ha debutado como apuesta en la banda derecha del equipo, dejando fuera del once a Arnau Puigmal. El otro cambio ha pasado por el regreso de Aleix Febas, que ha venido teniendo más minutos durante las últimas jornadas, pero con la recuperación de John Chetauya para el pivote defensivo y el paso al frente de Nico Castro había quedado relegado al banquillo. Febas no formaba parte del once inicial desde el 18 de febrero, en el empate sin goles frente al Eibar en el Martínez Valero. Su salida del equipo coincidió con la racha de cuatro victorias seguidas y en los últimos seis encuentros había sido suplente.

Rafael Leonardo Núñez Mata (Bonao, República Dominicana, 2002) tiene 22 años y hasta la fecha sólo había acumulado algunos minutos, en el tramo final del partido, frente al Alcorcón y el pasado fin de semana, ya en el tiempo añadido, frente al Racing Club de Ferrol. Fue convocado por las selecciones sub-16 y sub-17 de España, pero finalmente se ha decidido a jugar con el equipo nacional de su país de origen, con el que estuvo con el combinado sub-23 y el absoluto, debutando de la mano del técnico español Iñaki Bea. Está llamado a disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que será rival de España.

Once inicial ante el Real Oviedo

El once titular del Elche CF presenta cuatro cambios con respecto a la derrota en Ferrol. Entran Carreira, Febas y Núñez; se quedan fuera por sanción Bigas y Josan, y por decisión técnica Arnau. Además, está en el equipo titular Mario Gaspar por Salinas.

Once del Elche CF: Dituro; Carreira, Mario Gaspar, John, Clerc; Nico Castro; Rafa Núñez, Nico, Febas, Tete; y Mourad.