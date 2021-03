El Ayuntamiento de Elche exige que el calzado acceda a las ayudas covid y reafirma su negativa a que se recorte el trasvase Tajo-Segura

El pleno del Ayuntamiento de Elche correspondiente a este mes de marzo, que se ha celebrado este lunes, ha exigido de forma unánime al Gobierno de España que "rectifique" e incluya al sector del calzado y de componentes para el mismo en el plan de ayudas a la solvencia empresarial financiado con fondos europeos.

Los grupos municipales de la oposición PP, Vox y Ciudadanos han presentado mociones de apoyo al sector. El equipo de gobierno (PSOE y Compromís) ha planteado sacar adelante una declaración institucional, pero el PP la ha rechazado al considerar que con ello se eliminaba la posibilidad debatir sobre el fondo de la cuestión, la negativa a que las empresas de calzado y de componentes accedan a las ayudas públicas articuladas.

El portavoz del PP, Pablo Ruz, ha dejado claro el apoyo de su grupo a este sector tan importante para la economía ilicitana, pero no querían formar parte de la declaración institucional ya que, según Ruz, era una "trampa" de los socialistas "para quedarse en las formas y no en el fondo" y evitar hablar del "abandono" del Gobierno al sector.

Los grupos municipales de Vox y Ciudadanos, junto al concejal no adscrito Eduardo García-Ontiveros, han criticado la actitud del PP de no querer firmar la declaración institucional y "discutir" sobre un tema del que todos estaban de acuerdo.

En este sentido, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, ha apuntado que lo importante es "actuar de forma conjunta para que nos escuchen" y no tratar de buscar debates sobre el tema. "No debe haber fisuras y tampoco minutos de gloria", en referencia a la intervención de Ruz. Por su parte, los dos socios de gobierno han coincidido en la intención de Ruz de tener "un minuto de gloria" porque, según el portavoz socialista, Héctor Díez, "no había nada que discutir, porque todos estamos de acuerdo en exigir estas ayudas".

Además, el alcalde, el socialista Carlos González, ha lamentado “la intransigencia” del portavoz del PP porque "ha impedido un acuerdo unánime en torno al calzado".

Declaración institucional en defensa del trasvase Tajo-Segura

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado una declaración institucional a favor del trasvase Tajo-Segura como una parte "imprescindible" del sistema de regadío del Camp d'Elx y un "elemento básico" en la creación de empleo y riqueza en el término municipal ilicitano. El pleno ha apoyado así la petición de los regantes del Camp d'Elx y la cuenca del Segura para que se respete el volumen previsto de agua procedente del trasvase en los términos vigentes aprobados por el Gobierno de España y reflejados en la Ley de Explotación del acueducto. Asimismo, se ha acordado mostrar el rechazo municipal a posibles recortes en los caudales de agua procedentes del trasvase y solicitar al Ministerio de Transición Ecológica que inicie los trámites para dar forma a un gran acuerdo para que cualquier revisión de las reglas de explotación tenga en cuenta el criterio de todas las partes implicadas. De esta forma, se pretende llegar a una solución de consenso y equilibrio entre la garantía en el mantenimiento del nivel de los embalses de cabecera del Tajo y los intereses de los regantes de la cuenca del Segura.

Por otra parte, el pleno ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el Grupo Socialista para instar a la Diputación de Alicante a que estudie implantar medidas de compensación de carácter económico, promocional y de educación medioambiental al municipio de Elche por albergar la planta de residuos sólidos urbanos.