El Ayuntamiento aprobará el pago de más de un millón de euros al Eldense por las obras del Nuevo Pepico Amat

El Ayuntamiento de Elda y el Club Deportivo Eldense han emitido un comunicado conjunto en el que se confirma que el consistorio aprobará el pago de 1,1 millones de euros a la entidad azulgrana por las obras del Nuevo Pepico Amat. PSOE, PP y Elda para Todas votarán a favor en un pleno extraordinario que tendrá lugar el próximo martes. De esta manera, el club podrá cumplir con la Liga y sabrá el límite salarial del que dispone para armar una plantilla de garantías en Segunda División.

Este jueves ha sido un día convulso en Elda. Pascual Pérez, presidente y propietario del Eldense, estaba muy molesto ante la necesidad de que llegasen los 1,1 millones de euros prometidos desde las arcas municipales. Hace un año, tras el ascenso, el conjunto azulgrana tuvo que hacer frente a 2,2 millones de euros en obras para adaptar el estadio Nuevo Pepico Amat y el compromiso del Ayuntamiento era hacer frente al 50% de esos costes.

PSOE, PP y Elda para Todas han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que han desvelado los motivos por los que no se había dado luz verde al pago del millón de euros. El edil de Hacienda, Fernando Gómez, ha afirmado que "la decisión debe ser unánime" y ha añadido que Vox no estaba por la labor de votar a favor. La portavoz de Vox ha aclarado posteriormente que no tienen nada contra el Deportivo Eldense, sino con respecto a la legalidad del proceso para poder hacer frente a esa aportación de 1,1 millones de euros de las arcas del Ayuntamiento a la entidad azulgrana.

Este jueves a mediodía se ha producido una reunión entre el alcalde, Rubén Alfaro, y Pascual Pérez, en la que también han estado presentes representantes de Partido Popular y Elda para Todas. Desde la corporación han confirmado al club que votarán a favor para que el Eldense pueda recibir la cantidad a la que se comprometió el Ayuntamiento.

Pascual Pérez, a través de su cuenta personal de Facebook, ha dado las gracias a las tres formaciones políticas y ha apuntado que seguirán apostando por "mejorar en todos los aspectos". El presidente del Eldense ha iniciado su mensaje asegurando que está "todo solucionado" y ha animado a los eldenses a disfrutar de las Fiestas de Moros y Cristianos.

Una vez resuelto el entuerto, el Eldense se centra en la planificación deportiva del próximo curso. El primer paso es conocer si Fernando Estévez seguirá dirigiendo al cuadro azulgrana. El técnico granadino acaba contrato el próximo 30 de junio y se emplazó a una reunión con Pérez.