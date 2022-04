Ariadna Ródenas regresa del Mundial de Argentina con una plata que le deja sabor "agridulce"

Ariadna Ródenas ya está en casa. Después de casi dos semanas en Argentina, la mejor ciclista ilicitana de todos los tiempos ha regreso del Mundial con una meritoria medalla de plata en la categoría Máster 30, de 35 a 39 años. Vuelve con un sabor “agridulce” porque aspiraba al oro, pero dispuesta a recuperarse de la “odisea” vivida como consecuencia de las inclemencias meteorológicas que rodearon a la gran cita anual del mountain-bike.

Ariadna, que el año pasado se proclamó campeona de Europa en su categoría y venció en la última edición de la Titan Desert de Marruecos, ha reconocido a su llegada que el Mundial fue “una odisea” tras tener que disputar la competición en Cerro Bayo, que tanto había preparado, “con dos días lloviendo, mucho frío y nieve”. “La carrera comenzó lloviendo, con una temperatura entre cero grados y un grado”, recuerda.

El frío, la nieve y el barro marcaron el Mundial de Argentina

La ciclista ilicitana dijo que la competición se convirtió en una “agonía” porque tuvo que completar las casi dos horas de prueba “congelada, sin sentir los dedos para poder frenar y el barrizal que no permitía mantenerse en pie en la bicicleta ni en las subidas ni en las bajadas”. “El último descenso tuve que hacerlo andando para no matarme porque no sentía los dedos para poder frenar, fue muy duro”, lamenta.

Ariadna Ródenas, en el barrizal del Mundial de Argentina. | Ariadna Ródenas

En lo que se refiere a la competición, el oro fue para la colombiana Eliana Caicedo, con un tiempo de 1 hora y 38 minutos. A un minuto y 41 segundos llegó la representante española. Y tercera fue la argentina María Emilia Filgueira, a 4:55 de la vencedora. “Salí primera, en cabeza, pero me adelantó Colombia y me quedé toda la carrera segunda hasta que pude cruzar la meta”, afirma.

El frío, la lluvia y la nieve condicionaron el papel de Ariadna Ródenas en el Mundial de Argentina 2022. | Ariadna Ródenas

Ahora su siguiente objetivo será revalidar el título de campeona de la Titan Desert, prueba para la que ha tenido que buscar apoyo privado, ante la falta de ayudas, para poder costearse el presupuesto de los viajes y de la competición en esta exigente carrera de fondo sobre las arenas de Marruecos.