Anselmi dispone de toda la plantilla para el Villarreal-Elche

Martín Anselmi no tiene bajas para el derbi regional ante el Villarreal en La Cerámica. Con el regreso de Fede Redondo tras cumplir sanción frente al Celta y la vuelta de Buba Sangaré, la enfermería se queda vacía. Yago de Santiago ya tiene el alta, está entrenando junto a sus compañeros y sigue adquiriendo el tono físico.

A priori, el extremo gallego se caerá de la lista junto a Bambo Diaby. Ali Houary es otro de los jugadores que apunta a ser uno de los descartes. La profundidad de plantilla del cuadro franjiverde hace que no todos puedan formar parte de la convocatoria.

La gran duda está en el eje central de la zaga. Fede Redondo podría recuperar su sitio, lo que desplazaría a Javi Morcillo al centro del campo. El damnificado en el once sería Marc Aguado. Otra opción pasa por mantener al ex del Atlético de Madrid en la zaga. Incluso Pedro Bigas o Matia Barzic son alternativas para el técnico bonaerense.

El Elche tratará de sacar algo positivo de La Cerámica ante un Villarreal que mira de reojo al choque en Anfield de Champions League. Los de Íñigo Pérez llegarán a la cita ante los ilicitanos después de remontar y vencer al Nápoles el pasado martes.

Otra duda en el Elche está en el costado diestro de la defensa con la vuelta de Buba. En principio, Rubén Sánchez se mantendrá en el once tras ofrecer una gran versión contra el Celta.