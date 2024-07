El Al-Ittihad de Benzema, otro rival para la pretemporada del Elche

El Elche sigue dando forma a su pretemporada. Tras el entrenador, el fichaje y la campaña de abonos, la disputa del primer amistoso está más cerca. El equipo de Éder Sarabia abrirá este calendario el próximo sábado 20 frente al Al-Ittihad, otro de los equipos saudís con estrellas del fútbol europeo.

Entre ellas destaca Karim Benzema, el ganador del Balón de Oro 2022. También figuran el ex del Chelsea Kanté, ganador del Mundial, la Premier y la Champions, entre otros trofeos, y Fabinho, ex del Liverpool con un palmarés en el que figuran una liga francesa, los cuatro trofeos que se pueden ganar en Inglaterra, yademás de una Champions y una Supercopa de Europa. Además, les dirige el entrenador francés Laurent Blanc, ex jugador del Barça.

Intercity

Por otro lado, también se ha confirmado un compromiso amistoso frente al Intercity en el Díez Iborra. De este modo, el partido frente al cuadro alicantino será el segundo partido de la pretemporada ilicitana, que seguirá frente a Nottingham Forest, Real Zaragoza y Castellón en el Pinatar Arena (con entradas a 10€); contra el Orihuela en Los Arcos en la primera edición del Trofeo Vegafibra y acabará contra el Levante el 10 de agosto con la celebración del LXIII Festa d'Elx en el Martínez Valero.