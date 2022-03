El alcalde de Elche defiende que eliminar el hormigón de la ladera del Vinalopó arroja “dudas razonables sobre la repercusión" en "aspectos cruciales”

El proyecto de renaturalización del cauce del río Vinalopó a su paso por Elche, con la supresión en toda la ladera de la solera de hormigón actual como plantea Compromís per Elx, ha visibilizado esta semana nuevas discrepancias de criterio entre la coalición política y el PSOE, socios de gobierno en el ayuntamiento ilicitano.

Compromís ha pretendido que la Junta de Gobierno Local impulsara la solicitud al Ministerio de Transición Ecológica de una subvención para financiar el estudio de viabilidad y la ejecución de un proyecto de renaturalización que contempla sustituir el hormigón de la ladera del río a su paso por el casco urbano por vegetación.

El Grupo Socialista ha rechazado frontalmente la propuesta de Compromís y ha impedido que ese planteamiento se haya hecho efectivo.

Este sábado, el alcalde de Elche, el socialista Carlos González, ha defendido que “hay dudas razonables sobre la repercusión de su ejecución en aspectos cruciales” por lo que ha añadido que “no es el momento y no se dan las circunstancias para impulsar un proyecto que requiere de informes preliminares ad hoc que resuelvan las cuestiones suscitadas y de un debate social más amplio y sosegado”.

En esos términos se ha expresado el primer edil ilicitano en sus redes sociales, recalcando además que la iniciativa propuesta por Compromís “es una iniciativa que tiene una baja demanda social; no es una prioridad en la agenda del gobierno; y no está en el acuerdo firmado en junio de 2019”.

González ha recordado que el encauzamiento del río Vinalopó a su paso por la ciudad “es una obra que se llevó a cabo con la finalidad de favorecer una rápida circulación de las aguas ante las grandes crecidas y la consecuente evitación de inundaciones y de su impacto urbano”. Por ello, ha considerado necesario “tener certeza técnica inequívoca de que ante riadas y crecidas extremas como las acontecidas en 1982, 1987, etc., y que sin duda se volverán a dar, no queda comprometida la capacidad de circulación y evacuación de los caudales”. Ha añadido que se debe tener la “certeza técnica” de que “la supresión de la losa de hormigón a lo largo del tramo urbano no conlleva afección alguna a la estabilidad de la ladera del río”.

El alcalde de Elche ha abogado por conocer experiencias desarrolladas en otros ríos de la geografía española, pero ha descarta que, como sugiere Compromís, se tome de ejemplo el río Manzanares de Madrid porque en poco se parece al Vinalopó: “Hay que ser conscientes de que el Vinalopó tiene un caudal realmente reducido, no es el Manzanares ejemplo que se nos pone de renaturalización y cuyo caudal es infinitamente superior y que por tanto la comparación del resultado estético no es homogénea”, ha afirmado el regidor ilicitano que también ha subrayado que “hay que conocer experiencias de actuación en ríos de similares características para valorar el impacto social; dado que el tramo encauzado en el Vinalopó es muy urbano, lo que supone que a su paso viven miles de ciudadanos y en consecuencia hay que tomar en consideración las molestias que la actuación pudiera conllevar”.

Por otro lado, González ha apostillado que “hay que conocer la voluntad de la Confederación Hidrográfica, competente sobre la cuenca del río, sobre la limpieza y adecuada conservación del cauce renaturalizado”.