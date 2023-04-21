Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
PRIMERA RFEF
CD ELDENSE-ALCOYANO, DOMINGO, 18 HORAS, PEPICO AMAT
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-ATZENETA, SÁBADO, 18 HORAS, DIEGO QUILES
TORRENT-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 18 HORAS
PREFERENTE
ELDENSE 'B'-VILLENA, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS
NOVELDA UNIÓN-UD ILICITANA, SÁBADO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
REDOVÁN-SANTA POLA, DOMINGO, 11:30 HORAS
CFI ALICANTE-NOVELDA, DOMINGO, 12 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-ATLÉTICO CATRAL, DOMINGO, 18:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR
TOLEDO-ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS
LIGA NACIONAL
VILLARREAL 'B'-INTANGCO, VIERNES, 19:30 HORAS
RODA 'B'-KELME, SÁBADO, 16 HORAS
PRIMERA FEMENINA
ELCHE-LEVANTE 'C', SÁBADO, 17 HORAS, DIEGO QUILES
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
ATLÉTICO NAVALCARNERO-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 18 HORAS
SEGUNDA B MASCULINA
PICASSENT-NUEVA ELDA, SÁBADO, 18 HORAS
BALONMANO
COPA DE LA REINA
SUPER AMARA BERA BERA-CBM ELCHE, VIERNES, 18 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
MITOURA HANDBOL MALLORCA-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 19 HORAS
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-FC CARTAGENA, DOMINGO, 12 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES
LA SALLE BONANOVA-CBM ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS
BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN
ELCHE BASKET CLUB-CB ILICITANO 'B', SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-MALLORCA WATERPOLO, DOMINGO, 14 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-WATERPOLO EL OLIVAR, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG