22 y 23 de abril

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

Ilicitano y Athletic Torrellano disputan la última jornada en Tercera RFEF sin nada en juego

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Madrid | 21.04.2023 15:13

FÚTBOL

PRIMERA RFEF

CD ELDENSE-ALCOYANO, DOMINGO, 18 HORAS, PEPICO AMAT

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-ATZENETA, SÁBADO, 18 HORAS, DIEGO QUILES

TORRENT-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 18 HORAS

PREFERENTE

ELDENSE 'B'-VILLENA, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS

NOVELDA UNIÓN-UD ILICITANA, SÁBADO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

REDOVÁN-SANTA POLA, DOMINGO, 11:30 HORAS

CFI ALICANTE-NOVELDA, DOMINGO, 12 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-ATLÉTICO CATRAL, DOMINGO, 18:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR

TOLEDO-ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS

LIGA NACIONAL

VILLARREAL 'B'-INTANGCO, VIERNES, 19:30 HORAS

RODA 'B'-KELME, SÁBADO, 16 HORAS

PRIMERA FEMENINA

ELCHE-LEVANTE 'C', SÁBADO, 17 HORAS, DIEGO QUILES

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

ATLÉTICO NAVALCARNERO-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 18 HORAS

SEGUNDA B MASCULINA

PICASSENT-NUEVA ELDA, SÁBADO, 18 HORAS

BALONMANO

COPA DE LA REINA

SUPER AMARA BERA BERA-CBM ELCHE, VIERNES, 18 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

MITOURA HANDBOL MALLORCA-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 19 HORAS

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-FC CARTAGENA, DOMINGO, 12 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES

LA SALLE BONANOVA-CBM ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS

BALONCESTO

PRIMERA DIVISIÓN

ELCHE BASKET CLUB-CB ILICITANO 'B', SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-MALLORCA WATERPOLO, DOMINGO, 14 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-WATERPOLO EL OLIVAR, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG

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