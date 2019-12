El microbiólogo Francis Mojica reclama un mayor apoyo de la empresa privada a la investigación científica

El microbiólogo ilicitano Francis Mojica, considerado el padre de la revolucionaria herramienta de edición genética CRISPR/Cas 9 de corta y pega de secuencias de ADN, ha destacado esta semana el trabajo de los investigadores españoles a pesar de la poca financiación pública y ha afirmado: “Demasiado hacemos con lo que tenemos".

"Sacrificar la investigación es un error y la situación económica no es una excusa”, ha sentenciado Mojica, quien ha resaltado: "Seríamos el número uno si comparamos lo que nos dan con lo que producimos”. Además, ha criticado la falta de apoyo de la empresa privada a la investigación. “Hay falta de oportunidades. Que muchos se vayan no está mal, lo malo es que no vuelvan", ha indicado.

El científico de la Universidad de Alicante ha impartido recientemente una conferencia en el Hospital General Universitario de Elche titulada ‘Gestación de la revolución CRISPR: de las Salinas a la Salud’.

Según Mojica, son muchos los laboratorios de biomedicina que están aplicando el CRISPR en todo el mundo para reconocer, entre otras cosas, las razones genéticas de 6.000 enfermedades.

Entre las aplicaciones del sistema CRISPR, este experto ha resaltado la generación de cultivos resistentes a infecciones por bacterias o virus o la identificación de dianas para lograr fármacos que actúen contra el desarrollo del cáncer.

En el futuro, esta herramienta de edición genética pretende utilizarse para la cura de enfermedades, como la hemofilia, la distrofia muscular, la ceguera, las infecciones por virus del Sida o el cáncer. Hasta ahora se ha probado con éxito en animales, aunque el gran objetivo es aplicarlo en humanos.

Francis Mojica es el padre de la revolucionaria herramienta de edición genética CRISPR/Cas 9 de corta y pega de secuencias de ADN, y en 2017 se convirtió en el primer científico español en lograr el Premio Albany (el más prestigioso galardón de medicina de los Estados Unidos) y también ha conseguido el Plus Alliance a la Innovación Global.

Nacido en Elche, Francis Mojica es Licenciado en Biología por la Universidad de Valencia (1986), se doctoró por la Universidad de Alicante en el año 1993, recibiendo el premio extraordinario del programa de doctorado en Biotecnología.

Su labor investigadora es tan destacada que acumula 43 premios nacionales e internacionales, a los que se suman su nominación al Nobel de Medicina y al de Química el pasado año.