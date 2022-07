Gonzalo Verdú incide en que el objetivo del Elche sigue siendo la permanencia

Gonzalo Verdú ha atendido este miércoles a los medios de comunicación tras la primera sesión de entrenamiento de la jornada. El defensa franjiverde ha dejado claro que "el objetivo del Elche sigue siendo la permanencia y asentar al club en la máxima categoría". El capitán del conjunto ilicitano ha reconocido que es una "temporada especial e ilusionante" por el centenario de la entidad del Martínez Valero.

El central cartagenero no se ha mostrado preocupado por el hecho de que no haya llegado ninguna cara nueva al cuadro dirigido por Francisco Rodríguez. Gonzalo Verdú ha recalcado que "no se está moviendo el mercado para ningún equipo" y confía en el propietario del Elche, Christian Bragarnik.