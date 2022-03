"No dudé en subirme a una furgoneta con milicianos para ir a cubrir la guerra"

Manuel Lorenzo está de vuelta en España tras permanecer más de una semana en la frontera que separa Ucrania de Polonia. El fotoperiodista acudió el sábado 26 de febrero a una concentración de ucranianos en Alicante y allí se le planteó la posibilidad de subirse a una furgoneta con milicianos y poner rumbo a la guerra.

Lorenzo no dudó en aceptar la propuesta: "Llevaba unos días barruntando cómo poder ir a cubrir la guerra, así que no me lo pensé y tardé diez minutos en prepararme la maleta". El trayecto por carretera duró cerca de 35 horas.

El fotoperiodista cuenta la crudeza que le ha tocado vivir en los ocho días en los que ha estado en uno de los puntos calientes del conflicto armado. El pasado domingo pudo regresar, también con dificultades, a España.