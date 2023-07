¿Conseguirá Elche una moratoria de la Unión Europea para no perder dinero de los fondos EDUSI?

Todo apunta a que el próximo pleno municipal del Ayuntamiento de Elche aprobará a propuesta del Grupo Socialista, una moción para pedir a la Unión Europea una moratoria para no perder las subvenciones de fondos EDUSI para proyectos que tendrían que estar ejecutados antes de final de este año pero aún no están licitados. Sin embargo el equipo de gobierno, compuesto por PP y VOX, cree que dicha moratoria no llegará por lo que ya anuncian que se dejarán de recibir en torno a cinco millones de euros. Sobre la mesa está entre otros, la construcción del Pabellón de Deportes adaptado a personas con diversidad funcional. Este es el tema central de la tertulia de esta semana en Más de uno Elche. Comarcas del Vinalopó, donde además, conocemos las posturas de nuestros representantes políticos locales respecto a otra de las polémicas de la semana: la denuncia en redes sociales realizada por el grupo Smoking Souls acusando de discriminación al ayuntamiento de Elche por cantar en lengua valenciana.