Vila-real tanca el pressupost de 2014 amb 3,5 milions d'euros de romanents i

L'alcalde, José Benlloch, dóna compte de la liquidació pressupostària, que fixa l'endeutament en un 43% enfront del 72% que hi havia en 2011

és una reducció del deute de 55 euros per habitant

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha donat compte de la liquidació del pressupost de 2014, que es tanca amb un romanent de 3,5 milions d'euros i una important reducció del deute local, que si situa en un 43% enfront del 72% de deute amb què es va iniciar el mandat municipal en 2011.

En aquest sentit, la liquidació pressupostària revela que l'endeutament del consistori s'ha reduït en els últims quatre anys, passant de 426 euros per habitant als 370 euros per habitant actuals (55 euros menys per veí).

En relació als romanents, Benlloch detalla que els 3,5 milions d'euros d'estalvi procedents de la liquidació del pressupost es destinaran fonamentalment a finançar la Ciutat Esportiva que s'està construint en la Bassa d’Insa.

En concret, la infraestructura rebrà una consignació de 1,6 milions d'euros, de manera que s'evitarà haver de finançar-la via préstec, tal com preveien els comptes de 2015.

La resta dels romanents, amb prop d’1,9 milions, es destinaran a completar els pressupostos de les diferents regidories.