Los vecinos del edificio calcinado de Castellón siguen a la espera de respuestas: "Hay que no tenía ni seguro"

Más de una semana después del incendio en el edificio de la calle Fernando el Católico de la capital de la Plana, los vecinos del bloque más afectado, de diez viviendas, siguen sin poder volver a sus casas. Lo que más preocupa, según relatan los mismos, es la "incertidumbre" de no saber si van a poder volver y cuándo. De momento la investigación sigue su curso, al igual que las comprobaciones del alcance de los daños.

Algunos viven con familiares u otros han optado por buscar un alquiler provisional. Es el caso de Francisco, su mujer y su hija menor de edad. Este jueves pasarán su última noche en el hotel que hasta ahora se les había proporcionado y este castellonense afirma que han encontrado una vivienda de alquiler.

Personas vulnerables y sin seguro

En su caso, tenía un seguro contratado que le cubre el año de alquiler en caso de necesitarlo, pero a partir de ahí, no sabe cuál va a ser el siguiente paso. No obstante, afirma que hay otros vecinos muy vulnerables; personas mayores que vivían de alquiler, sin familiares y que han sido realojadas en residencias. "Hay vecinos que no tenían ni seguro", lamenta.

En este caso asegura que será "indispensable" la ayuda de las instituciones.