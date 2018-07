La subida del IVA, que se implantará mañana supondrá graves dificultades para las PYMES de la provincia

Lozano ha afirmado que la subida del IVA es un escalón más negativo presente en nuestro país y para el comercio de la localidad no es nada positivo sino todo lo contrario porque supondrá un esfuerzo muy grande para los ciudadanos y muchos de ellos no podrán hacer frente a esa subida y decidirán bajar las compras.

El Presidente de la PYMEC ha señalado que no todos los comercios podrán hacer frente a esta próxima subida del IVA, solo aquellos comercios que tengan productos en stock , como es el caso de la ropa. Así, ha confirmado que todavía no se sabe como afectará al consumidor esta subida, pero ya señala que no será nada bueno puesto que con estos puntos nuevos de IVA se agravará la situación por la que atraviesa el país.

Además, Lozano asegura que desde este punto solo pueden esperar recuperarse. Con la única ambición de trabajar y mantener la ilusión para conseguir mantenerse en equilibrio.