La xarxa solidària 'makers' reclama material per poder seguir amb la seua tasca

El col·lectiu makers que de manera desinteressada elaboren peces amb impressores 3D per als EPIS reclama material per poder seguir amb la seva tasca. Segons Santi Arrufat, u dels membres del col-lectiu que realitza este treball de forma desinteresada, ha assenyalat que al no tractar-se d'una entitat jurídica no poden rebre donacions econòmiques però sí de materials, entre els quals destaca la necessitat de comptar amb bosses de 25x30 centímetres, gomes elàstiques per a les viseres i per a les ulleres de protecció, així com làmines de PVC de format A4 de les quals s'utilitzen per a enquadernació. També necessiten donacions de filaments PLA i/o PETG per a les impressores 3D.

Els makers de Vila-real, que formen part del col·lectiu sorgit també a nivell provincial, i del que formen part ja 300 voluntaris, han realitzat viseres de protecció autoritzades per la Conselleria de Sanitat per a la Policia Local i Protecció Civil i per a altres col·lectius que requerien d'aquesta mena de material. Amb la col·laboració de Protecció Civil, s´han repartit aquest dies lots de 50 tires de subjecció per a màscares, que han fet arribar a les residències.

Es pot contactar amb el col·lectiu tant per a realitzar donacions com per a sol·licitar material a través de l'adreça www.makerscastello.org.