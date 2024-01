PP vota en contra de una moción que pedía la gratuidad del transporte para jóvenes porque es "insostenible"

El PP, junto con VOX, han votado hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Castelló en contra de una moción presentada por Compromís para garantizar un modelo de movilidad sostenible en la ciudad, que incluía retornar la gratuidad del transporte público para los jóvenes. El concejal 'popular' Cristian Ramírez ha asegurado al respecto que le "encantaría" que el tranporte público fuese gratis para los jóvenes, pero la medida es "insostenible", ha argumentado.

Durante la defensa de la moción, el concejal de Compromís Pau Sancho ha explicado que "la gente joven y mayor son las que más dificultades tienen para acceder al vehículo privado", por lo que no entiende que se retire la gratuidad del transporte público para los jóvenes.

Así mismo, el concejal socialista Jorge Ribes ha criticado la labor de la Concejalía de Movilidad, señalanado que "la primera medida desde la Concejalía ha sido apagar las cámaras del centro y la segunda ha sido cargarse el bono joven para acceder gratuitamente al transporte público". "No entendemos por qué en Valencia o Alicante y desde la Generalitat es gratis pero en Castelló no", ha añadido.

El concejal 'popular' Cristian Ramírez ha destacado que el transporte para los jóvenes fue gratuito durante solo ocho meses que gobernó el tripartito, "los anteriores a las elecciones, por lo que se podía pensar que era una medida electoralista y además le pusieron fecha de caducidad". "Nosotros lo prorrogamos hasta noviembre, por lo que lo hemos tenido gratis casi el mismo tiempo, pero ustedes se sienten más cómodos en el barro y nosotros no vamos a entrar en sus juegos sucios", ha dicho.

Ramírez ha señalado que "discriminación es que las urbanizaciones de montaña no tenga transporte público porque se lo quitaron, y que fueran incapaces de adaptar las líneas de bus a la nueva configuración de la ciudad".

"Me encantaría que el transporte público fuera gratis para los jóvenes, pero es insostenible", ha apuntado el edil, quien ha añadido que desde el Gobierno están arreglando todos los "empastres" anteriores. "Vamos a reestructurar el transporte público para que sea eficaz y eficiente, lo adaptaremos a las necesidades de la ciudad y de la mano de los vecinos, e implantaremos la gratuidad para todos los castellonenses que lo necesiten, sean jóvenes o no, y no solo para los hijos de los ricos", ha apuntado.

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

El Pleno, por otra parte, ha aprobado, con los votos a favor del PP, PSOE y Compromís y la abstención de VOX una moción de Compromis para que el Ayuntamiento ponga en marcha un plan para el fomento de la economía circular y la fiscalidad verde.

En este punto, el concejal del PP Sergio Toledo ha anunciado que el Ayuntamiento pondrá en marcha un proyecto piloto para reciclar envases de vidrio en la hostelería con un servicio puerta a puerta, mediante cubos específicos que se les facilitarán gratuitamente. "La hostelería genera el 52 por ciento de los residuos de envases de vidrio de Castellón, y queremos que Castellón sea referente en la gestión de residuos urbanos", ha dicho.

En el turno de ruegos y preguntas, el concejal de Compromís Ignasi Garcia ha preguntado por los impagos de la extra de diciembre y del mes de enero a los trabajadores de Afanías, a lo que la alcaldesa, Begoña Carraco, ha respondido que se hará frente a dichos pagos y ha recordado que el anterior gobierno llegó a deberles casi un año. "Estamos intentando poner orden a todos los 'empastres' que nos han dejado y ahora nos piden que hagamos en pocos meses lo que no hicieron en años. Un poco de dignidad", ha subrayado.