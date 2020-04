Vila-real repartirà mascaretes a cada ciutadà per a la primera fases de la desescalada

Davant les recomanacions de les autoritats sanitàries i preveient que el Govern central autoritzaria l'eixida controlada de la població infantil, l´Ajuntament de Vila-real segueix fent les gestions oportunes per disposar en pocs dies més de 50.000 unitats i estudia la fórmula de fer-les arribar a la ciutadania perquè en el moment en què puguem començar a tornar a poc a poc a la normalitat no hi haja ningú que es quede sense aquest element de protecció en una primera fase de la desescalada.

La previsió és que en les pròximes setmanes el banc de màscares puga aconseguir una provisió de prop de 100.000 unitats en total. Entre les unitats que ha adquirit l'Ajuntament hi ha també màscares de diferents grandàries pensades per a la població infantil. L'alcalde mantindrà aquest dimecres una reunió telemàtica amb els directors dels centres educatius, per a detallar-los les accions que està duent a terme l'equip de govern referent a això i analitzar possibles fórmules per a un repartiment adequat de les màscares perquè arriben de manera correcta a les famílies.

Cal recorda que el banc de màscares de l'Ajuntament de Vila-real s'està nodrint de diferents accions com la compra centralitzada de 20.000 unitats a través de la Diputació de Castelló o les 15.000 màscares higièniques reutilitzables que estan confeccionant un grup de 60 voluntaris i voluntàries, amb la tela especial aportada per l'empresa local Dolores Cortés, i seguint un protocol avalat per l’entitat Valencia Cose i la Universitat de València.